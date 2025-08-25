10 Manajer Investasi Jalani Sidang Perdana Korupsi Asabri, Reksa Dana Investor Nyangkut Lebih dari Rp16 Triliun

10 manajer investasi akan menjalani sidang perdana kasus korupsi Asabri pada Jumat (29/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA—10 manajer investasi atau MI yang tersangkut kasus korupsi Asabri akan menjalani sidang perdana pada Jumat (29/8/2025). Dari seluruh manajer investasi itu terdapat dana kelolaan reksa dana dengan total Rp16,29 triliun.

Mengacu pada pengumuman di laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), untuk Tindak Pidana Korupsi, terdapat 10 manajer investasi yang diagendakan menghadiri sidang perdana kasus korupsi PT Asabri (Persero). Berdasarkan catatan Bisnis, perbuatan manajer investasi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan tentang pasar modal dan fungsi-fungsi manajer investasi, serta peraturan lainnya yang terkait, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT. Asabri (Persero) sebesar Rp22,79 triliun.