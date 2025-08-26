Danantara Rilis Patriot Bond, Mengekor Penerbitan Surat Utang Jumbo oleh SWF, PIF Arab Saudi dan TWF Turki

Bisnis.com, JAKARTA—Danantara menerbitkan Patriot Bond, melanjutkan tren penerbitan surat utang jumbo oleh SWF global, mengekor PIF Arab Saudi yang menggalang dana US$4 miliar dan TWF Turki US$750 juta.

Seperti diketahui, Danantara akan menerbitkan Patriot Bond senilai US$3,1 miliar dengan skema private placement pada tahun ini yang menyasar pelaku usaha di Tanah Air. Dana hasil penerbitan akan diarahkan ke sektor-sektor produktif, termasuk transisi energi, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga keberlanjutan.