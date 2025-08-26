Historia Bisnis: Momen Grup Salim Punya Kans Kuasai Kembali BCA (BBCA)

Grup Salim ternyata pernah berpeluang menguasai kembali saham mayoritas BCA setelah krisis 1998, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Grup Djarum.

Bisnis.com, JAKARTA — Grup Salim ternyata pernah memiliki kans untuk menguasai kembali PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang terpaksa dilepaskan ke tangan Pemerintah RI akibat efek krisis moneter atau krismon 1997–1998.

Ya, bank swasta terbesar di Tanah Air itu sempat beralih ke tangan Pemerintah RI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada akhir dekade 1990. BCA menjadi bank take over yang disertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi oleh BPPN pada 1998 usai mengalami bank rush saat krismon.