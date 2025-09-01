Berikan Return Lebih dari 20%, Intip Racikan Reksa Dana Keluarga BUMN

Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu produk reksa dana ETF milik entitas BUMN menjadi jawara dengan mencetak return lebih dari 20,23% sepanjang 2025.

Berdasarkan data Infovesta Utama sepanjang tahun hingga 29 Agustus 2025, terdapat beberapa produk reksa dana yang unggul dari jenis exchange-traded fund (ETF) dan reksa dana indeks. Adapun, reksa dana ETF merupakan jenis produk reksa dana saham yang bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, produk ini ditransaksikan seperti layaknya saham tetapi berisi beragam aset dalam satu produk seperti halnya reksa dana.