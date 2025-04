Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih terjadi hingga perdagangan hari ini, Rabu (9/4/2025). Membuka peluang kian tebalnya tabungan dan deposito valuta asing bank umum di tengah berlakunya tarif Trump.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,39% atau 66 poin ke Rp16.957 pada pukul 09.10 WIB. Kondisi ini melanjutkan tren pelemahan sebelumnya, yakni 0,41% ke Rp16.891 per solar AS. Indeks dolar AS turun 0,55% ke 102,39.