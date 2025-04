Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan menegaskan pilihannya pada PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam sebagai emiten produsen emas utama dibandingkan PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Hal itu ditegaskan perbankan investasi asal Amerika Serikat itu dalam laporan bertajuk United Tractors, Downgrade to Neutral: End of a cycle yang dirilis via Bloomberg, Senin (28/4/2025).