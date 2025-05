Bisnis.com, JAKARTA — Para investor kakap mulai dari BlackRock Inc. hingga The Vanguard Group Inc. turut menikmati potensi cuan dari kenaikan harga saham ANTM.

Pergerakan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) melesat 6,47% ke Rp2.470 pada sesi pertama perdagangan Selasa (6/5/2025). Dengan rapor itu, pergerakan saham ANTM tercatat telah menguat 59,87% year-to-date (ytd) 2025.