Bisnis.com, JAKARTA — Duo perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, The Vanguard Group Inc. dan BlackRock Inc., bergerak seirama di saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) pada periode berjalan 2025.

Saham ADRO tengah melaju kencang di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sepekan terakhir. Banderol Rp2.160 hingga Kamis (22/5/2025) pukul 13:59 WIB mencerminkan kenaikan 11,34%.