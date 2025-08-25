star

Katalis Kuat Harga CPO Angkat Prospek Saham Indoofood (INDF)

Kenaikan harga CPO mendukung kinerja Indofood (INDF) di 2025, meski ada tantangan daya beli. Saham INDF menarik dengan target harga Rp9.000–Rp9.200.

user-profile
Nindya Aldila - Bisnis.com

Senin, 25 Agustus 2025 | 08:30

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga crude palm oil (CPO) menjadi katalis utama bagi kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) pada paruh pertama 2025 meski masih dibayangi dengan pelemahan daya beli yang mengganggu segmen mi instan.

Emiten produsen makanan yang tengah dilanda penurunan konsumsi masyarakat masih diuntungkan dengan kenaikan harga CPO. Harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan mencatat rata-rata lebih tinggi pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya konsumsi biodiesel berbasis sawit di Indonesia sebagai produsen terbesar dunia.

