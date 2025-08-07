star

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau

Low Tuck Kwong,sebagai raja batu bara Asia, tetap berada di tiga besar orang terkaya kendati dunia terus mendorong transisi energi hijau.

Asteria Desi Kartika Sari & Ibad Durrohman - Bisnis.com

Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:18

Bisnis.com, JAKARTA– Meskipun dunia semakin mendorong energi terbarukan, kekayaan Low Tuck Kwong, yang dikenal sebagai raja batu bara atau perintis PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) tetap di puncak.

Low Tuck Kwong berada di posisi tiga besar dalam deretan orang paling kaya di Indonesia, berada di bawah konglomerat Prajogo Pangestu, yang saat ini getol di bisnis hijau. Kendati masih di puncak, menurut data Real Time Net Worth Forbes, kekayaan Low Tuck Kwong mengalami penurunan sekitar US$97 juta, sehingga kekayaan tercatat sebesar US$25,5 miliar.

