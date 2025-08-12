Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

ITMG dan PTBA memperluas pasar ekspor meski permintaan China turun. ITMG alami penurunan pendapatan 12,4% YoY, sementara PTBA naik 4,12% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) gencar memperluas pasar ekspor di tengah menurunnya permintaan sejumlah negara tujuan utama, seperti China dan Jepang, pada semester I/2025.

Namun, hasil berbeda didapatkan kedua emiten tersebut dari sisi pendapatan kendati sama-sama mencatatkan penurunan signifikan laba bersih yang terutama dipengaruhi oleh anjloknya harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) batu bara seiring penyusutan harga batu bara global.