Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM hingga Susu Milklife

Akuisisi Bakmi GM menjadi aksi korporasi teranyar Grup Djarum dengan tetap fokus pada investasi pada produk konsumsi yang cepat habis dan dibeli berulang kali.

Bisnis.com, JAKARTA– Filosofi investasi yang diwariskan moyang Hartono Group untuk fokus pada produk konsumsi menjadi kompas yang mengantarkan Grup Djarum merambah dari rokok, kopi, susu, hingga semangkuk bakmi.

Salah satu akuisisi strategis yang dilakukan Grup Djarum adalah akuisisi mi legendaris Bakmi GM pada tahun lalu. Victor Rachmat Hartono, Direktur Utama PT Djarum, mengungkapkan bahwa akuisisi Bakmi GM awalnya tidak pernah masuk agenda perusahaan. Justru aksi akuisisi tersebut bermula dari sebuah kabar yang datang tanpa diduga.