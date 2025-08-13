Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Konglomerat Asia meningkatkan investasi emas di tengah harga melonjak, sebagai lindung nilai dan bisnis. Kapan reli harga mereda?

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan super kaya di Asia, beberapa family office, terjun langsung ke bisnis emas. Di tengah booming harga emas, mereka membiayai, mengirimkan, dan menjual logam mulia batangan itu layaknya pedagang.

Ambil contoh Cavendish Investment Corp., sebuah family office yang dikelola oleh mantan direktur perusahaan perhiasan di Hong Kong, mengalokasikan sekitar sepertiga portofolionya tahun ini untuk perdagangan emas fisik, melangkah lebih jauh dari sekadar pelacak indeks dan penyimpanan di brankas.