star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Konglomerat Asia meningkatkan investasi emas di tengah harga melonjak, sebagai lindung nilai dan bisnis. Kapan reli harga mereda?

user-profile
Reni Lestari - Bisnis.com

Rabu, 13 Agustus 2025 | 06:30

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan super kaya di Asia, beberapa family office, terjun langsung ke bisnis emas. Di tengah booming harga emas, mereka membiayai, mengirimkan, dan menjual logam mulia batangan itu layaknya pedagang.

Ambil contoh Cavendish Investment Corp., sebuah family office yang dikelola oleh mantan direktur perusahaan perhiasan di Hong Kong, mengalokasikan sekitar sepertiga portofolionya tahun ini untuk perdagangan emas fisik, melangkah lebih jauh dari sekadar pelacak indeks dan penyimpanan di brankas.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

News Insight

7 menit yang lalu

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Investasi

1 jam yang lalu

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

star Investasi

1 jam yang lalu

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

star Bisnis

4 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

star Emiten

9 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
star Emiten

10 jam yang lalu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
star Investasi

11 jam yang lalu

Gold ETF to Debut as New Investment Instrument by Year-End
Gold ETF to Debut as New Investment Instrument by Year-End
star News Insight

12 jam yang lalu

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
star Emiten

12 jam yang lalu

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
star News Insight

13 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top