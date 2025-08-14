Porsi Investor Asing Masih Minoritas di Pasar SBN Jelang Prabowo Subianto Bacakan Nota Keuangan

Secara historis, kepemilikan investor asing di pasar SBN mencapai kisaran porsi 14,61% lebih rendah dari posisi 2019.

Bisnis.com, JAKARTA— Porsi investor asing minoritas di pasar SBN dengan menggenggam 14,61% atau lebih rendah dari posisi 2019 yang mendekati 40% jelang pembacaan nota keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membacakan nota keuangan pada Jumat (15/8/2025). Momen tersebut penting bagi investor surat utang yang memperhitungkan kinerja makroekonomi dan fiskal negara pada 2026. Alasannya, indikator ini akan berpengaruh terhadap ekspektasi imbal hasil dan risiko investasi aset pendapatan tetap.