Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Bisnis.com, JAKARTA — BlackRock Inc. bermanuver seragam di emiten Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dan anak usahanya PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN).

Hal itu seiring rapor merah sepasang emiten induk dan anak usaha itu. Per semester I/2025, MEDC mencatat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai US$37,36 juta pada paruh pertama tahun ini. Laba bersih itu anjlok 81,52% year on year (YoY) dari US$202,27 juta pada semester I/2024.