Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Grup Djarum dan Kapal Api bersinergi dalam bisnis susu kemasan MilkLife, menghadapi peluang dan risiko di pasar Indonesia yang kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA– Medan persaingan bisnis susu kemasan di Indonesia semakin riuh. Kehadiran PT Global Dairi Alami (GDA) dengan merek MilkLife menambah ketat kompetisi di segmen susu murni dan UHT yang selama ini dikuasai pemain lama seperti Frisian Flag, Nestlé, Indomilk, dan Ultra Milk.

Menariknya, GDA berada di bawah irisan dua konglomerasi besar Grup Djarum dan Kapal Api Group. Jejak MilkLife bermula dari pembangunan peternakan sapi modern di Subang pada 2019, dua tahun setelah GDA resmi berdiri.