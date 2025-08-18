Arah Pemodal Kakap di Mitra Adiperkasa (MAPI) Jelang Boyong Kembali Ace Hardware

Simak arah pemodal kakap di saham Mitra Adiperkasa (MAPI) selagi wacana untuk membawa kembali Ace Hardware ke Indonesia mengemuka.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dikabarkan bakal memboyong kembali merek Ace Hardware setelah tahun lalu dilepas PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES). Pemodal kakap tetap mengerubung di saham MAPI sejak awal tahun ini.

Berdasarkan laporan Stockbit Sekuritas, MAPI telah menggelar earning call kinerja keuangan semester I/2025 dengan para analis pada Rabu (13/8/2025). Dalam earnings call itu, manajemen MAPI menjelaskan bahwa perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ace Hardware Corp untuk membawa merek peritel asal Amerika Serikat tersebut ke Indonesia.