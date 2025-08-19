Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Samudera Indonesia (SMDR) memanfaatkan peluang ekspansi di jalur timur Indonesia, didukung kebijakan pemerintah dan rencana penambahan armada baru.

Bisnis.com, JAKARTA – Analis melihat PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) dihadapkan celah peluang dari jalur perdagangan Indonesia timur di tengah dominasi pelabuhan barat dan tantangan regulasi industri pelayaran.

Momentum ini semakin relevan dengan rencana Kementerian Perindustrian mengalihkan jalur masuk barang ke kawasan timur. Kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di Papua dan Maluku yang selama ini tertinggal akibat konsentrasi pintu perdagangan internasional di wilayah barat.