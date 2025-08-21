star

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

Saham BBTN naik 7,56% YtD, melampaui target analis. Bank ini merencanakan ekspansi ke bisnis pembiayaan mobil, paylater, dan private banking. BBTN juga mengusulkan penyesuaian suku bunga KPR subsidi.

Ni Luh Anggela & Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com

Kamis, 21 Agustus 2025 | 18:30

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menjadi satu-satunya bank pelat merah yang sahamnya secara periode berjalan menghijau. Dibandingkan dengan BBRI, BMRI, BBNI yang masih memerah secara year to date (YtD), saham BBTN yang berada pada Rp1.280 per lembar pada penutupan pasar Kamis (21/8), telah naik 7,56%.

Menariknya, BBTN memiliki sejumlah rencana ekspansi mulai rencana akuisisi, masuk ke bisnis pembiayaan mobil, hingga yang sudah masuk dalam jadwal yakni peluncuran paylater dan private banking. BBTN juga menjajaki peluang penyesuaian suku bunga untuk rumah subsidi yang dinilai terlalu "tipis dagingnya".

