Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Kebijakan dagang Trump memicu volatilitas pasar minyak global, mengalihkan aliran minyak dari AS ke negara lain di tengah ancaman kelebihan pasokan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan dagang Donald Trump, termasuk keputusan mendadak yang menargetkan aliran minyak Rusia, membuat rantai pasok global berputar lebih jauh. Di tengah industri yang tengah bersiap menghadapi banjir pasokan, perkembangan ini bukanlah kabar baik yang menggerakkan pasar minyak dunia dunia.

Pendekatan dagang Trump telah memaksa para pengolah minyak untuk mengalihkan pengiriman dari AS ke Brasil dan Nigeria. Adapun, kilang minyak Asia telah memburu minyak mentah dari tempat yang lebih jauh daripada pemasok utama mereka di Timur Tengah.