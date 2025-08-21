star

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Saham Darma Henwa (DEWA) menarik lantaran ekspektasi perbaikan kinerja jangka panjang. Transformasi bisnis dan restrukturisasi utang diharapkan meningkatkan profitabilitas.

Thomas Mola - Bisnis.com

Kamis, 21 Agustus 2025 | 21:30

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham emiten kontraktor tambang, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) tergolong premium jika dibandingkan dengan sesama pesaing seperti UNTR atau PRTO. Walau begitu, saham DEWA disebut masih menarik lantaran ekspektasi pada perbaikan kinerja dalam jangka menengah panjang.

Mengutip Bloomberg, saham DEWA memiliki price to earning ratio (P/E) pada 48,05 kali, sementara price to book ratio (PBV) pada 2 kali. Adapun, sesama kontraktor tambang lainnya seperti UNTR memiliki P/E pada 4,8 kali dan PBV pada 0,9 kali, sementara PRTO memiliki P/E pada 132,54 kali dengan PBV pada 1,05 kali. 

