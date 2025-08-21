Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham emiten kontraktor tambang, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) tergolong premium jika dibandingkan dengan sesama pesaing seperti UNTR atau PRTO. Walau begitu, saham DEWA disebut masih menarik lantaran ekspektasi pada perbaikan kinerja dalam jangka menengah panjang.

Mengutip Bloomberg, saham DEWA memiliki price to earning ratio (P/E) pada 48,05 kali, sementara price to book ratio (PBV) pada 2 kali. Adapun, sesama kontraktor tambang lainnya seperti UNTR memiliki P/E pada 4,8 kali dan PBV pada 0,9 kali, sementara PRTO memiliki P/E pada 132,54 kali dengan PBV pada 1,05 kali.