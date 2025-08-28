Adu Untung Emiten E-Commerce BUKA, BELI, dan GOTO Semester I/2025

BUKA menempati posisi teratas sebagai emiten dengan kenaikan pendapatan tertinggi pada semester I/2025, dibandingkan emiten lainnya seperti BELI dan GOTO.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga emiten yang bergerak di sektor e-commerce, yakni PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) kompak membukukan kenaikan pendapatan sepanjang semester I/2025.

Mengacu pada laporan keuangan masing-masing perusahaan, BUKA menempati posisi teratas sebagai emiten yang membukukan kenaikan pendapatan tertinggi di antara ketiga emiten tersebut sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. BUKA juga menjadi satu-satunya emiten e-commerce yang mampu membukukan bottom line positif.