star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Adu Untung Emiten E-Commerce BUKA, BELI, dan GOTO Semester I/2025

Adu Untung Emiten E-Commerce BUKA, BELI, dan GOTO Semester I/2025

BUKA menempati posisi teratas sebagai emiten dengan kenaikan pendapatan tertinggi pada semester I/2025, dibandingkan emiten lainnya seperti BELI dan GOTO.

user-profile
Nurbaiti & Annisa Kurniasari Saumi & Ana Noviani - Bisnis.com

Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:00

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga emiten yang bergerak di sektor e-commerce, yakni PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) kompak membukukan kenaikan pendapatan sepanjang semester I/2025.

Mengacu pada laporan keuangan masing-masing perusahaan, BUKA menempati posisi teratas sebagai emiten yang membukukan kenaikan pendapatan tertinggi di antara ketiga emiten tersebut sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. BUKA juga menjadi satu-satunya emiten e-commerce yang mampu membukukan bottom line positif.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

News Insight

1 menit yang lalu

When Foreign Investors Keep Pouring Money into Driving the IDX Composite

News Insight

31 menit yang lalu

Adu Untung Emiten E-Commerce BUKA, BELI, dan GOTO Semester I/2025

Adu Untung Emiten E-Commerce BUKA, BELI, dan GOTO Semester I/2025

star News Insight

31 menit yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

star Emiten

1 jam yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

star Emiten

2 jam yang lalu

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
star Emiten

2 jam yang lalu

Balapan Return Dobel Digit Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Pendapatan Tetap
Balapan Return Dobel Digit Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Pendapatan Tetap
star Investasi

3 jam yang lalu

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth
Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth
star News Insight

3 jam yang lalu

OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin
OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin
star News Insight

4 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results
Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results
star News Insight

4 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top