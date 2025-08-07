Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Bisnis.com, JAKARTA– Sebagai salah satu konglomerat media di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo tidak hanya membangun kerajaan bisnis MNC Group yang mencakup media, keuangan, hingga properti, juga melibatkan anaknya ke sektor bisnis startup dan teknologi.

Salah satu anak Hary Tanoe, Ayu Tanoesoedibjo, kini tampil sebagai figur penting dalam lanskap investasi teknologi di Asia Tenggara. Keterlibatan Ayu dalam dunia startup mempertegas bagaimana generasi muda dari keluarga konglomerat mulai mengambil peran aktif dalam transformasi digital dan membangun positioning baru di tengah ketatnya persaingan startup Indonesia.