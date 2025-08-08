Usai Rebalancing MSCI, Ada yang Balik Arah di Saham MBMA

Pemodal kakap terpantau berbalik arah di saham Merdeka Battery Materials (MBMA) seiring terdepaknya emiten tersebut dari indeks MSCI Small Cap.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdepak dari Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), saham emiten terafiliasi Garibaldi Thohir alias Boy Thohir PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), melempem hingga penutupan perdagangan Jumat (8/8/2025). Selain itu, pemodal kakap juga balik arah di saham MBMA awal Agustus 2025.

Hasil kocok ulang atau rebalancing indeks akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025. MBMA yang tadinya mengamankan satu posisi di MSCI Small Cap Index, harus rela terdepak bersama dengan PT Panin Financial Tbk. (PNLF).