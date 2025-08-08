star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Martin Hartono, generasi ketiga Djarum, memimpin transformasi digital grup dengan mendirikan Blibli dan GDP Venture, berfokus pada investasi startup teknologi.

user-profile
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com

Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:59

Bisnis.com, JAKARTA– Di balik startup e-commerce Blibli, terdapat sosok Martin Basuki Hartono. Martin bukan sekadar pendiri Blibli, tetapi juga bagian dari keluarga pemilik konglomerasi Djarum Group dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). 

Latar belakangnya sebagai generasi ketiga dari keluarga Hartono membuat perannya strategis dalam mengarahkan ekspansi grup ke sektor digital. Melalui visinya, Blibli lahir sebagai salah satu pemain e-commerce ternama di Indonesia, sekaligus menjadi simbol transformasi Djarum dari konglomerat berbasis industri tradisional menuju kekuatan baru di ekosistem teknologi dan startup.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Rintisan

13 menit yang lalu

MNC Tourism (KPIG) Acquires 55% Stake in Kios Ria Kreasi in Bali Tourism Bid

News Insight

1 jam yang lalu

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

star News Insight

1 jam yang lalu

Royal 20 Tahun, Intip Nilai & Hilal Dividen Interim BCA (BBCA)

star Emiten

2 jam yang lalu

Untung Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) saat Pengurangan Karyawan dan Penyesuaian Gerai

star Bisnis

2 jam yang lalu

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku
Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku
star Bisnis

4 jam yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
star Emiten

4 jam yang lalu

Doubt Arises on Indonesia’s GDP Growth, BPS Credibility Under Scrutiny
Doubt Arises on Indonesia’s GDP Growth, BPS Credibility Under Scrutiny
star News Insight

6 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
star Emiten

7 jam yang lalu

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse
MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse
star News Insight

9 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top