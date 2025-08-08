Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Martin Hartono, generasi ketiga Djarum, memimpin transformasi digital grup dengan mendirikan Blibli dan GDP Venture, berfokus pada investasi startup teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA– Di balik startup e-commerce Blibli, terdapat sosok Martin Basuki Hartono. Martin bukan sekadar pendiri Blibli, tetapi juga bagian dari keluarga pemilik konglomerasi Djarum Group dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Latar belakangnya sebagai generasi ketiga dari keluarga Hartono membuat perannya strategis dalam mengarahkan ekspansi grup ke sektor digital. Melalui visinya, Blibli lahir sebagai salah satu pemain e-commerce ternama di Indonesia, sekaligus menjadi simbol transformasi Djarum dari konglomerat berbasis industri tradisional menuju kekuatan baru di ekosistem teknologi dan startup.