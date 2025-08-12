Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Dari lantai bursa, saham emiten emas ANTM dan TLKM bergerak di zona hijau sepanjang periode berjalan 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) tercatat masih menjadi incaran koleksi investor asing sepanjang periode 1—8 Agustus 2025.

Merujuk data BRI Danareksa Sekuritas, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam mengisi posisi teratas dari 10 saham yang menjadi incaran investor asing sepanjang 1—8 Agustus 2025, dengan menghimpun beli bersih sebesar Rp379,8 miliar.