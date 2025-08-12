star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Kesuksesan Grup Djarum tak pernah otomatis bertahan tanpa usaha, perlahan generasi ke generasi melalui kegagalan industri minyak kacang tanah dan mercon.

user-profile
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com

Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:00

Bisnis.com, JAKARTA– Istilah “kaya tujuh turunan” sering kali dikaitkan dengan kisah konglomerat. Seolah kekayaan yang dirintis satu generasi akan otomatis langgeng tanpa usaha. Victor Hartono justru mematahkan mitos itu lewat kisah keluarga dari sebelum pendirian Grup Djarum.

Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono  bercerita sudah beberapa generasi keluarganya menjalankan bisnis bersama. Sebelum menjajaki bisnis rokok, kakek moyangnya memulai bisnis dengan masuk ke industri minyak kacang tanah.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Konglomerasi

1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Konglomerasi

1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

star Konglomerasi

1 jam yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

star News Insight

3 jam yang lalu

Raja Batu Bara Rajin Borong Saham BYAN, Seberapa Murah?

star Emiten

3 jam yang lalu

Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)
Di Balik Pandangan JP Morgan Naikkan Target Harga Saham Telkom (TLKM)
star Emiten

4 jam yang lalu

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan
Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan
star Emiten

5 jam yang lalu

LEMAK TRANS : BPJS Kesehatan Terimpit Regulasi Setengah Hati
LEMAK TRANS : BPJS Kesehatan Terimpit Regulasi Setengah Hati
star Investasi

5 jam yang lalu

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview
KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview
star News Insight

5 jam yang lalu

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing
star Emiten

6 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top