Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

SMMA, PNBN, BBKP antre menggalang dana Rp6,36 triliun melalui obligasi.

user-profile
Duwi Setiya Ariyanti & Patricia Yashinta Desy Abigail & I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com

Rabu, 13 Agustus 2025 | 18:30

Bisnis.com, JAKARTA— Di tengah gerak investor asing di pasar SBN, PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA), PT Bank Panin Tbk. (PNBN), dan PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) berlomba menggalang dana melalui obligasi dengan target Rp6,36 triliun.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (13/8/2025) pukul 17.01 WIB, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) acuan tenor 10 tahun mencapai 6,39%. Imbal hasil ini yang terendah dalam lima tahun. Hal itu sejalan dengan tren masuknya investor asing ke instrumen buatan pemerintah itu.

