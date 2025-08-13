Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Bisnis.com, JAKARTA— Di tengah gerak investor asing di pasar SBN, PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA), PT Bank Panin Tbk. (PNBN), dan PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) berlomba menggalang dana melalui obligasi dengan target Rp6,36 triliun.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (13/8/2025) pukul 17.01 WIB, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) acuan tenor 10 tahun mencapai 6,39%. Imbal hasil ini yang terendah dalam lima tahun. Hal itu sejalan dengan tren masuknya investor asing ke instrumen buatan pemerintah itu.