star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra (ASII)

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra (ASII)

Abdul Rachman Ramly, mantan Dirut Pertamina, sempat menggeser nama Prajogo Pangestu sebagai calon Presiden Komisaris Astra.

user-profile
Reni Lestari - Bisnis.com

Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:37

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak pihak tak menyana Abdul Rachman Ramly bakal dilantik sebagai Presiden Komisaris Astra International, Agustus 1993. Kemunculan namanya menggeser Prajogo Pangestu yang kala itu duduk di kursi Anggota Dewan Komisaris, salah satu yang dijagokan naik jabatan.

Waktu itu sudah lewat dari sebulan kursi Presiden Komisaris Astra kosong usai ditinggal mangkat Oskar Surjaatmadja pada 5 Juli 1993. Sebelum Oskar, jabatan itu diduduki oleh Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, yang menggantikan William Soeryadjaya, pendiri Astra.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Emiten

4 menit yang lalu

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Investasi

34 menit yang lalu

Menanti Tuah Bisnis Nikel Emiten Kiki Barki Harum Energy (HRUM)

Menanti Tuah Bisnis Nikel Emiten Kiki Barki Harum Energy (HRUM)

star Investasi

34 menit yang lalu

Dari Warung Soto Pak Denuh hingga Grup Samsung, Inspirasi Victor Hartono Grup Djarum Meramu Bisnis Keluarga

star Ragam

1 jam yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

star News Insight

1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra (ASII)
Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra (ASII)
star Historia

2 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
star Emiten

4 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
star Emiten

4 jam yang lalu

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
star News Insight

5 jam yang lalu

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs
Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs
star News Insight

5 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top