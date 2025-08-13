Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

ICBP dan MYOR agresif ekspansi ke Asia dan Afrika, dorong pertumbuhan penjualan meski ada tekanan margin. Ekspor MYOR ke AS melonjak 68% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua pemimpin industri makanan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), kian agresif menggali potensi pasar Asia hingga Afrika di tengah stagnasi daya beli konsumen domestik.

Produk utama mie instan ICBP dan kopi-kopian MYOR tetap menjadi primadona di pasar luar negeri. ICBP mengandalkan basis produksi yang tersebar di berbagai negara, sementara Mayora memimpin pasar confectionary dengan kontribusi ekspor hingga 40% dari total penjualan, yang terbesar di antara pemain sejenis.