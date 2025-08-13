star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

ICBP dan MYOR agresif ekspansi ke Asia dan Afrika, dorong pertumbuhan penjualan meski ada tekanan margin. Ekspor MYOR ke AS melonjak 68% YoY.

user-profile
Nindya Aldila - Bisnis.com

Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:45

Bisnis.com, JAKARTA – Dua pemimpin industri makanan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), kian agresif menggali potensi pasar Asia hingga Afrika di tengah stagnasi daya beli konsumen domestik.

Produk utama mie instan ICBP dan kopi-kopian MYOR tetap menjadi primadona di pasar luar negeri. ICBP mengandalkan basis produksi yang tersebar di berbagai negara, sementara Mayora memimpin pasar confectionary dengan kontribusi ekspor hingga 40% dari total penjualan, yang terbesar di antara pemain sejenis.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Emiten

1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Emiten

1 jam yang lalu

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

star Emiten

1 jam yang lalu

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

star News Insight

2 jam yang lalu

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

star Emiten

2 jam yang lalu

Bos Djarum Victor Hartono Bicara Soal K-Pop
Bos Djarum Victor Hartono Bicara Soal K-Pop
star Konglomerasi

3 jam yang lalu

Hartono Brothers Now Top Shareholder in SSIA
Hartono Brothers Now Top Shareholder in SSIA
star News Insight

3 jam yang lalu

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu
Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu
star Emiten

4 jam yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
star Emiten

5 jam yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
star Emiten

6 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top