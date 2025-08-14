star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Simak kisi-kisi nota keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo Subianto, serta saham-saham emiten terkait yang berpotensi mendapat manfaat.

user-profile
Reni Lestari - Bisnis.com

Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:00

Bisnis.com, JAKARTA — Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi sorotan pasar esok, Jumat, 15 Agustus 2025. Pasar akan menanti bagaimana mantan jenderal itu menyeimbangkan agenda-agenda populisnya sambil tetap menjaga disiplin fiskal.

Pidato kenegaraan pertama Prabowo akan menguraikan rencananya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sekaligus meningkatkan bantuan sosial dan mengerek swasembada pangan. Pengumuman spesifik dapat mengangkat saham-saham emiten produsen makanan, peritel, bank, dan perusahaan komoditas.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Jelang Pidato Nota Keuangan Perdana Prabowo, Simak Fokus APBN 5 Tahun Terakhir 'Warisan' Jokowi

Ragam

18 menit yang lalu

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Investasi

48 menit yang lalu

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)

star Investasi

48 menit yang lalu

Investor Kakap yang Balik Arah Jual Saham Emiten Happy Hapsoro (BUVA)

star Emiten

1 jam yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

star Bisnis

2 jam yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
star Emiten

2 jam yang lalu

Kendali Happy Hapsoro di Balik Laju Kencang Saham Bukit Uluwatu (BUVA)
Kendali Happy Hapsoro di Balik Laju Kencang Saham Bukit Uluwatu (BUVA)
star Konglomerasi

4 jam yang lalu

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
star Emiten

4 jam yang lalu

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
star News Insight

5 jam yang lalu

Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks
Pengurangan Karyawan di Balik Kinerja Emiten Pengelola Pizza Hut, KFC, dan Starbucks
star Emiten

7 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top