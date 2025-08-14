Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Simak kisi-kisi nota keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo Subianto, serta saham-saham emiten terkait yang berpotensi mendapat manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi sorotan pasar esok, Jumat, 15 Agustus 2025. Pasar akan menanti bagaimana mantan jenderal itu menyeimbangkan agenda-agenda populisnya sambil tetap menjaga disiplin fiskal.

Pidato kenegaraan pertama Prabowo akan menguraikan rencananya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sekaligus meningkatkan bantuan sosial dan mengerek swasembada pangan. Pengumuman spesifik dapat mengangkat saham-saham emiten produsen makanan, peritel, bank, dan perusahaan komoditas.