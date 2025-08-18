Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

PT Raharja Energi Cepu (RATU) masuk MSCI Small Cap Index berkat pertumbuhan laba meski pendapatan turun. Prospek cerah dengan risiko rendah di sektor migas.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju cepat PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) menjadi konstituen baru Morgan Stanley Capital International atau MSCI Small Cap Index menjadi catatan spesial bagi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bersama dengan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), RATU menjadi contoh langka emiten yang belum genap satu tahun tercatat di BEI, tetapi mampu menembus indeks global bergengsi yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025. RATU listing perdana pada 8 Januari 2025, sedangkan AADI melantai sejak Desember 2024.