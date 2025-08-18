star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

PT Raharja Energi Cepu (RATU) masuk MSCI Small Cap Index berkat pertumbuhan laba meski pendapatan turun. Prospek cerah dengan risiko rendah di sektor migas.

user-profile
Oktaviano DB Hana & Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com

Senin, 18 Agustus 2025 | 09:30

Bisnis.com, JAKARTA — Laju cepat PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) menjadi konstituen baru Morgan Stanley Capital International atau MSCI Small Cap Index menjadi catatan spesial bagi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bersama dengan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), RATU menjadi contoh langka emiten yang belum genap satu tahun tercatat di BEI, tetapi mampu menembus indeks global bergengsi yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025. RATU listing perdana pada 8 Januari 2025, sedangkan AADI melantai sejak Desember 2024.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Menilik Risiko Raharja Energi Cepu (RATU) yang Melaju Cepat ke Indeks MSCI Small Cap

Emiten

1 jam yang lalu

Di Balik Investor Kakap yang Getol Borong Saham Telkom (TLKM)

Emiten

2 jam yang lalu

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

star Emiten

2 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

star News Insight

19 jam yang lalu

Merambah Megah Citatah

star Ragam

21 jam yang lalu

Car Sales Stay Weak, Hovering Near Pandemic-Era Lows
Car Sales Stay Weak, Hovering Near Pandemic-Era Lows
star News Insight

17 Agt 2025

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
star Emiten

16 Agt 2025

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
star News Insight

16 Agt 2025

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
star News Insight

16 Agt 2025

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
star Emiten

16 Agt 2025

BAGIKAN

To Top