JP Morgan Soroti Kinerja GOTO

JP Morgan Soroti Kinerja GOTO

JP Morgan menilai GOTO positif dengan target harga Rp95/lembar pada Desember 2025. GOTO mencatat penurunan rugi bersih dan pertumbuhan kuat di segmen fintech.

user-profile
Thomas Mola - Bisnis.com

Selasa, 19 Agustus 2025 | 17:10

Bisnis.com, JAKARTA --PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mencatatkan penyusutan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk menjadi Rp580,01 miliar pada semester I/2025 dari sebelumnya Rp2,69 triliun pada semester I/2024. JP Morgan memberikan rating overweight (OV) untuk GOTO dengan menggarisbawahi tiga hal pada sisi operasional. 

Lewat risetnya (14/8), JP Morgan memasang target harga GOTO pada Rp95 per lembar pada Desember 2025. Adapun, saham GOTO pada penutupan pasar Selasa (19/8) berada pada Rp61 per lembar, turun 1,61% atau terkontraksi 14,08% sejak awal 2025 (year to date/YtD). 

