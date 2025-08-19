Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Bisnis.com, JAKARTA—Tanpa saham ASII dan BBCA dalam portofolio, ternyata ada reksa dana saham yang mampu memberikan return lebih dari 8% selama Agustus 2025.

Berdasarkan data Infovesta Utama hingga 15 Agustus 2025, kinerja indeks reksa dana saham sepanjang tahun mencapai 4,63%. Kinerja reksa dana saham pun mendekati indeks reksa dana campuran yang mencetak kinerja 5,16%. Di sisi lain, reksa dana pendapatan tetap memimpin dengan 5,23% dan reksa dana pasar uang terbelakang dengan 3,28% pada periode yang sama.