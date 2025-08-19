star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Industri maritim Indonesia memiliki potensi besar, terutama di sektor galangan kapal, tapi menghadapi tantangan seperti pembiayaan, regulasi, dan infrastruktur

user-profile
Aziz Rahardyan - Bisnis.com

Selasa, 19 Agustus 2025 | 21:30

Bisnis.com, JAKARTA - Aktualisasi Republik Indonesia sebagai negara maritim nyatanya belum paripurna betul, terutama dari sisi pengoptimalan potensi industri. Keberpihakan pemerintah pun menjadi kunci untuk menggairahkan para pelaku usaha.

Sebagai contoh, pada sektor galangan kapal dan penunjangnya, potensi permintaan pembangunan kapal dalam negeri sebenarnya memiliki momentum positif, terutama atas tren kebutuhan transportasi produk sumber daya alam (SDA), baik minyak dan gas (migas), juga mineral dan batu bara (minerba). 

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Emiten

57 detik yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Bisnis

30 menit yang lalu

Coal Issuers Shift Toward Sustainability

Coal Issuers Shift Toward Sustainability

star Bisnis

30 menit yang lalu

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik

star Bisnis

1 jam yang lalu

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

star Investasi

2 jam yang lalu

Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)
Bukan Batu Bara & Emas, Ini Segmen Penopang Pemulihan United Tractors (UNTR)
star Emiten

2 jam yang lalu

This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks
This Year’s IPO Highlights and ‘Lighthouse’ Stocks
star News Insight

3 jam yang lalu

Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025
Ramalan Memanasnya Harga dan Permintaan LNG di Sisa 2025
star Bisnis

3 jam yang lalu

Danantara’s Aggressive SOE Slimdown
Danantara’s Aggressive SOE Slimdown
star News Insight

4 jam yang lalu

Isuzu, Hino, Fuso, amid Imported Trucks Flooding from China
Isuzu, Hino, Fuso, amid Imported Trucks Flooding from China
star News Insight

4 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top