Impor Kopi AS dari Brasil Surut, Indonesia Bisa Jadi Pengganti?

Surutnya impor kopi AS dari Brasil akibat tarif Trump membuka peluang Indonesia untuk menjadi alternatif sumber bagi Paman Sam. Seberapa besar peluangnya?

Bisnis.com, JAKARTA — Para importir kopi Amerika Serikat menolak kesepakatan baru dengan Brasil, setelah tarif 50% yang diberlakukan Presiden Donald Trump mulai berlaku bulan ini.

Menurut belasan broker, roaster, dan eksportir, perusahaan-perusahaan menghindari kontrak baru dan mencari celah pada kontrak yang sudah ada untuk menghindari tarif yang lebih tinggi. Menurut grup eksportir Brasil, Cecafé, beberapa pembeli AS meminta perpanjangan waktu pengiriman dengan harapan tarif akan dilonggarkan di kemudian hari.