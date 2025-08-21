star

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Prospek Emiten Afiliasi Happy Hapsoro (RATU) Usai Saham Mendekati Target Harga

Saham PT Raharja Energi Cepu (RATU) mendekati target harga analis, sementara PT Rukun Raharja (RAJA) mengurangi kepemilikan sahamnya di RATU.

Ibad Durrohman & Oktaviano DB Hana & Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com

Kamis, 21 Agustus 2025 | 06:30

Bisnis.com, JAKARTA– Saham emiten migas terafiliasi Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) diperdagangkan mendekati target harga yang dipasang analis, seiring PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) melaporkan aksi divestasi sebagian sahamnya.

Adapun  aksi korporasi tersebut tercatat menurunkan porsi kepemilikan RAJA di anak usahanya itu menjadi 69,628%.Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RAJA melepas sebanyak 10 juta saham RATU pada 14 Agustus 2025. Saham dilepas dengan harga transaksi Rp6.000 per saham, sehingga total nilai transaksi divestasi mencapai Rp60 miliar.

