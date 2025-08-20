star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Bank Indonesia memangkas BI Rate 25 bps jadi 5% untuk dorong ekonomi, namun tekan margin bank besar. BRI relatif aman, Mandiri dan BNI hadapi tantangan.

user-profile
Nindya Aldila - Bisnis.com

Rabu, 20 Agustus 2025 | 22:30

Bisnis.com, JAKARTA — Kejutan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin pada Rabu (20/8/2025) berpotensi menekan pertumbuhan margin bunga bersih (NIM) perbankan nasional di tengah tekanan likuiditas.

Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu memutuskan penurunan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan keputusan ini mempertimbangkan rendahnya proyeksi inflasi 2025–2026, stabilitas rupiah, dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kapasitas perekonomian.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Emiten

30 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Emiten

1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

star Emiten

1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

star Historia

3 jam yang lalu

Kompaknya BlackRock dan Vaguard di Saham PGAS

star Emiten

3 jam yang lalu

Ikuti Aturan OJK, Manajer Investasi Antre Lakukan Pemeringkatan
Ikuti Aturan OJK, Manajer Investasi Antre Lakukan Pemeringkatan
star Bisnis

4 jam yang lalu

Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
Utak-atik BlackRock, JP Morgan, dan Investor Jumbo Saham BBCA di Tengah Rumor Bakal Diakuisisi Danantara
star Investasi

5 jam yang lalu

BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?
BI Rate Turun, Pilih Reksa Dana Saham atau Reksa Dana Pendapatan Tetap?
star Investasi

6 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
star News Insight

8 jam yang lalu

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
star News Insight

8 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top