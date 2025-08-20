Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Bank Indonesia memangkas BI Rate 25 bps jadi 5% untuk dorong ekonomi, namun tekan margin bank besar. BRI relatif aman, Mandiri dan BNI hadapi tantangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejutan pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin pada Rabu (20/8/2025) berpotensi menekan pertumbuhan margin bunga bersih (NIM) perbankan nasional di tengah tekanan likuiditas.

Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu memutuskan penurunan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan keputusan ini mempertimbangkan rendahnya proyeksi inflasi 2025–2026, stabilitas rupiah, dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kapasitas perekonomian.