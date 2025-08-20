star

Ikuti Aturan OJK, Manajer Investasi Antre Lakukan Pemeringkatan

OJK meminta pemeringkatan terhadap manajer investasi dan reksa dana untuk menambah informasi bagi investor.

user-profile
Duwi Setiya Ariyanti & Fahmi Ahmad Burhan & Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com

Rabu, 20 Agustus 2025 | 18:30

Bisnis.com, JAKARTA—Manajer investasi mengantre untuk melakukan pemeringkatan sejalan dengan aturan anyar yang dirilis oleh OJK.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan OJK No. 15/2025 tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi. Penilaian dilakukan terhadap reksa dana yang telah efektif dalam 150 hari bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana efektif. Sementara itu, untuk penilaian terhadap manajer investasi dilakukan setelah memiliki laporan keuangan yang diaudit untuk periode satu tahun buku dan mengelola reksa dana yang efektif dalam 150 hari bursa.

