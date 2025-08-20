star

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

SoftBank investasi US$2 miliar di Intel, fokus pada semikonduktor AS. Langkah ini memperkuat posisi SoftBank di pasar AI dan teknologi masa depan.

Pernita Hestin Untari & Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com

Rabu, 20 Agustus 2025 | 14:00

Bisnis.com, JAKARTA – Masayoshi Son kembali membuat langkah besar. Setelah selama satu dekade menjadi motor di balik pertumbuhan raksasa digital Asia Tenggara seperti Grab dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), kini SoftBank Group resmi menggelontorkan investasi senilai US$2 miliar atau setara Rp32,4 triliun ke raksasa semikonduktor asal Amerika Serikat, Intel Corp.

Melansir Tech Crunch, kesepakatan tersebut diumumkan pada Senin (waktu setempat) setelah pasar ditutup. Adapun SoftBank akan membeli saham biasa Intel dengan harga US$23 per lembar atau sekitar Rp372.554.

