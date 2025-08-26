star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

Tiga emiten sawit, TAPG, LSIP, dan STAA, memanfaatkan momentum harga CPO tinggi dan mandat B40 biodiesel untuk meningkatkan kinerja. TAPG mencatat laba bersih Rp889 miliar, LSIP dan STAA juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

user-profile
Nindya Aldila - Bisnis.com

Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:30

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga emiten perkebunan pengelola sawit telah meramu sejumlah strategi untuk memanfaatkan momentum harga crude palm oil (CPO) yang lebih tinggi, setelah mencetak kinerja yang impresif pada 6 bulan pertama tahun ini.

Bisnis perkebunan sawit Indonesia tengah menghadapi ujian, mulai dari fluktuasi harga crude palm oil (CPO) hingga kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun, tiga emiten sawit seperti PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP), dan PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) membuktikan bahwa kekuatan operasional, strategi ekspansi, serta disiplin finansial mampu menjaga kinerja tetap solid.

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Bisnis

22 menit yang lalu

PANI, CBDK Seize Opportunities to Hit Ambitious 2025 Sales Targets

News Insight

52 menit yang lalu

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

Resep Emiten Minyak Sawit TAPG, LSIP, STAA Raih Momentum Harga dan B40

star News Insight

52 menit yang lalu

Pesta Cuan BlackRock & Vanguard di Emiten Emas Bakrie Salim BRMS Agustus 2025

star Investasi

1 jam yang lalu

Perjalanan Haji Isam Bersama Prabowo hingga Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama

star Ragam

2 jam yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
star News Insight

3 jam yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
star Bisnis

5 jam yang lalu

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges
star News Insight

6 jam yang lalu

Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik
Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik
star Bisnis

7 jam yang lalu

Saham KB Bank (BBKP) Lari Kencang, Intip Kinerja Keuangan Terbarunya
Saham KB Bank (BBKP) Lari Kencang, Intip Kinerja Keuangan Terbarunya
star Emiten

13 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top