Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (ASII) melalui entitas usahanya, PT Saka Industrial Arjaya bakal menjadi pengendali PT Mega Manunggal Property Tbk. sejalan dengan proses akuisisi 83,67% saham emiten pergudangan tersebut.

Saka Industrial Arjaya telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat (Conditional Shares Sale and Purchase Agreement/CSPA) pada Selasa (22/7/2205) untuk pembelian saham Mega Manunggal Property (MMLP) dari PT Suwarna Arta Mandiri selaku pemegang saham mayoritas, Bridge Leed Limited, dan beberapa pemegang saham minoritas perseroan lainnya.