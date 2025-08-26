Momentum Hermanto Tanoko Perkuat Posisi Konglomerasi Usai Bawa Saham CLEO Terindeks FTSE dan MSCI

Konglomerat Hermanto Tanoko dapat memperkuat posisi konglomerasi dengan masuknya saham CLEO ke indeks FTSE dan MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten air minum dalam kemasan (AMDK) besutan taipan Hermanto Tanoko, PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), semakin mencuri perhatian investor global. Tahun ini, CLEO masuk dalam dua indeks internasional bergengsi, yakni FTSE Global Equity Series dan MSCI Indonesia Small Cap, di tengah strategi ekspansi agresif memperluas jaringan produksi dan distribusi.

Terbaru, FTSE Russell mengumumkan hasil rebalancing indeks FTSE Global Equity Series per 19 September 2025 yang efektif berlaku 22 September 2025. Dari delapan emiten Indonesia yang masuk kategori micro cap, salah satunya adalah CLEO. Sebelumnya, CLEO juga masuk ke MSCI Indonesia Small Cap berdasarkan evaluasi indeks efektif Maret–Juni 2025.