Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek emiten energi Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memikat salah satu investor kakap dunia.
Saham DSSA mendapat suntikan tenaga tambahan dengan penyertaan ke dalam indeks FTSE Global Equity Series.
Salah satu investor kakap terpantau baru saja masuk sebagai salah satu pemegang saham DSSA yang kini masuk anggota MSCI dan FTSE.
Bisnis.com, JAKARTA — Prospek emiten energi Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memikat salah satu investor kakap dunia.
Saham DSSA mendapat suntikan tenaga tambahan dengan penyertaan ke dalam indeks FTSE Global Equity Series.
Bacaanmu terbatas?
Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.
Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!
atau langsung pilih paket terbaik kami:
56 menit yang lalu
56 menit yang lalu
5 jam yang lalu