Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik

Pemerintah mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) melalui pembentukan Badan Industri Mineral. LTJ penting untuk teknologi modern, termasuk kendaraan listrik.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Industri Mineral yang salah satunya berfokus pada pengembangan logam tanah jarang. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi satu perjalanan Indonesia menuju pemain besar kendaraan listrik.

Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral, Prabowo menunjuk Brian Yuliarto yang juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai Kepala Badan Industri Nasional kemarin, Senin (25/8/2025).