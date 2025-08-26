Mereka yang Masih Tancap Gas di Saham ACES

Di tengah pelemahan kinerja keuangan dan saham Aspirasi Hidup Indonesia (ACES), sejumlah pemodal kakap masih memperbesar taruhannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten peritel PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) menghadapi tekanan margin yang meningkat seiring penurunan kinerja semester I/2025. Meski demikian, sejumlah pemodal kakap tetap tancap gas mengoleksi pemilik brand Azko tersebut.

Sejak memperkenalkan Azko sebagai pengganti Ace Hardware sejak awal tahun ini, saham ACES konsisten berada di jalur pelemahan. Hingga Selasa (26/8/2025), ACES ditutup stagnan di level Rp460 per lembar. Secara year to date (YtD), banderol itu mewakili koreksi tajam 41,77%.