star

Hanya 11rb

masuk

Download aplikasi Bisnis Indonesia Premium di:

logo logo

© Bisnis Indonesia 2025

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

Nama-nama pemegang saham DSSA jutaan lembar yang telah menikmati potensi capital gain.

user-profile
M. Nurhadi Pratomo & Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com

Kamis, 28 Agustus 2025 | 10:00

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan pemegang saham DSSA jutaan lembar yang telah menikmati potensi capital gain.

Tren kenaikan harga saham emiten energi Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) berlanjut pada Rabu (27/8/2025).

Bacaanmu terbatas?

Tenang, kamu hanya perlu Masuk atau Daftar dulu di sini untuk lanjut membaca Bisnis Indonesia Premium.

Nikmati Gratis Akses baca 3 artikel Bisnis Indonesia Premium bagi member baru!

atau langsung pilih paket terbaik kami:

banner-promo

faq

berita lainnya

OJK’s Big Bet on Digital Assets, From Gold Tokens to Rupiah Stablecoin

News Insight

21 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Pins Hopes on 2025 PGN EGMS Results

News Insight

51 menit yang lalu

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

Cuan Kilat Pemegang Saham DSSA Jutaan Lembar

star News Insight

51 menit yang lalu

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan

star Emiten

2 jam yang lalu

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

star News Insight

2 jam yang lalu

Peluang Ekspor Batu Bara Indika Energy (INDY) dan Bukit Asam (PTBA) Bakal Terangkat Usai Revisi Aturan HPB
Peluang Ekspor Batu Bara Indika Energy (INDY) dan Bukit Asam (PTBA) Bakal Terangkat Usai Revisi Aturan HPB
star Emiten

3 jam yang lalu

Prospek Emiten Properti SMRA, BSDE, PWON, hingga CTRA saat Pasar Apartemen Lesu
Prospek Emiten Properti SMRA, BSDE, PWON, hingga CTRA saat Pasar Apartemen Lesu
star Emiten

4 jam yang lalu

Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)
Utak-atik Jajaran Direksi di Tubuh Grup Pertamina, dari Elnusa (ELSA) Hingga PGN (PGAS)
star Emiten

12 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
star Emiten

12 jam yang lalu

Genggaman Emiten Garibaldi Thohir, ADRO dan Keluarga Eka Tjipta, DSSA Makin Erat di Bisnis Energi Terbarukan
Genggaman Emiten Garibaldi Thohir, ADRO dan Keluarga Eka Tjipta, DSSA Makin Erat di Bisnis Energi Terbarukan
star Konglomerasi

13 jam yang lalu

BAGIKAN

To Top