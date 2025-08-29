Taruhan Besar Pemodal Kakap di ANTM, MDKA, AMMN, Kala Asing Menjauh dari Emiten Tambang

Di tengah arus keluar asing pada saham-saham emiten tambang RI, pemodal kakap menaikkan taruhannya di ANTM, MDKA, AMMN sepanjang Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemodal kakap bertaruh besar di sejumlah emiten tambang seperti Antam (ANTM), Merdeka Copper Gold (MDKA), dan Amman Mineral (AMMN), ketika terjadi arus keluar modal asing dari emiten-emiten tambang dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut catatan Bisnis.com, sejumlah saham komoditas menjadi penekan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan 11 Agustus hingga 15 Agustus 2025. Pada rentang waktu tersebut, IHSG berhasil naik 4,84% ke level 7.898,37. Namun, indeks sektor bahan baku justru terkoreksi 2,89% seiring tekanan pada sejumlah saham komoditas.