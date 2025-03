Harga Kopi Semakin Tak Terkendali, Kapan akan Mulai Turun?

Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan kopi dunia terpukul keras oleh reli harga yang tidak berkesudahan. Namun, dengan laju kenaikan harga kopi saat ini, terbuka kemungkinan untuk penurunan dalam jangka pendek.

Pada konvensi tahunan Asosiasi Kopi Nasional AS di Houston minggu lalu, para peserta mengatakan mereka terkejut dengan kenaikan harga kopi arabika hingga 70% sejak November 2024 di bursa ICE. Sementara itu hingga Jumat (7/3/2025), biji kopi di ICE ditutup di level US$384 per karung, naik 22,03% secara year to date (YtD).