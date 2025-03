Beda Arah Vanguard dan BlackRock di INTP saat Muncul Hilal Dividen

Bisnis.com, JAKARTA — Dua firma investasi terbesar dunia, The Vanguard Group Inc. dan BlackRock Inc. berbeda arah di saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP). Baru-baru ini, direksi mengungkap bocoran dividen untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan tahun ini.

Menurut data Bloomberg, Rabu (26/3/2025), pemodal kakap berbeda sikap di saham INTP sepanjang periode berjalan kuartal I/2025. The Vanguard terekam berbalik arah melepas sebagian kepemilikannya, yakni sebesar 83.391 lembar dari 57,04 juta lembar per kuartal sebelumnya menjadi 56,95 juta lembar saat ini.